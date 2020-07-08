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    08 июля 2020, 14:15

    Пассажир обокрал водителя маршрутки в Севастополе

    Дарья Морозова

    Водитель маршрутки обратился в полицию в Севастополе. Он заявил, что пассажир украл его мобильный телефон. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

    «Находясь в автобусе, злоумышленник похитил мобильный телефон, который находился на приборной панели автобуса, и вышел на остановке», — уточнили в пресс-службе.

    Правоохранители уже задержали подозреваемого и изъяли украденный телефон. Злоумышленника будут судить по статье «Кража». Фигуранта могут посадить на срок до двух лет.