Пассажир обокрал водителя маршрутки в Севастополе

«Находясь в автобусе, злоумышленник похитил мобильный телефон, который находился на приборной панели автобуса, и вышел на остановке», — уточнили в пресс-службе.

Правоохранители уже задержали подозреваемого и изъяли украденный телефон. Злоумышленника будут судить по статье «Кража». Фигуранта могут посадить на срок до двух лет.