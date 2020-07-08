Пассажир обокрал водителя маршрутки в Севастополе
Водитель маршрутки обратился в полицию в Севастополе. Он заявил, что пассажир украл его мобильный телефон. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.
«Находясь в автобусе, злоумышленник похитил мобильный телефон, который находился на приборной панели автобуса, и вышел на остановке», — уточнили в пресс-службе.
Правоохранители уже задержали подозреваемого и изъяли украденный телефон. Злоумышленника будут судить по статье «Кража». Фигуранта могут посадить на срок до двух лет.