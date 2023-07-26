26 июля 2023, 15:09
Пассажир московского метро украл телефон из забытой в вагоне сумки
Прокуратура Москвы: мужчину задержали за кражу телефона из забытой в вагоне метро сумки
В Москве злоумышленник вытащил телефон из забытой в вагоне метро сумки. Его задержали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, мужчина забыл свою сумку на сидении вагона. После того, как он вышел на своей станции, ей заинтересовался другой пассажир.
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Злоумышленник поставил сумку рядом с собой и начал рыться в ней и изучать содержимое. Единственное, что он посчитал ценным, был телефон стоимостью более 10 тысяч рублей. Мужчина забрал его себе и вышел на станции «Алтуфьево».
Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Мобильный телефон вернут пострадавшему в ближайшее время.
«Привлечение мужчины к уголовной ответственности по пункту „в“ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“) на контроле в прокуратуре московского метрополитена», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве за подобное деяние задержали пассажира на станции метро «Тушинская».
Кражи
Метро
Москва 2023
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