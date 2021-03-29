Пассажир маршрутки ударил ножом в живот водителя в Петербурге

Неизвестный мужчина, который ехал в маршрутке в Санкт-Петербурге, повздорил с водителем и ударил его ножом в живот. Подозреваемый убежал, сейчас его ищут.

«Проезжавший в качестве пассажира в маршрутном автобусе маршрута К-403 неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта с 34-летним водителем, уроженцем Средней Азии, нанес ему удар ножом в живот и с места происшествия скрылся», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полиции рассказали, что поножовщина произошла утром 28 марта напротив дома № 188 на улице Коммунаров муниципального округа Горелово. Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Против подозреваемого завели дело по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сайт Coconut сообщил, что филиппинец год проходил с лезвием ножа в груди после нападения на него подростков в январе 2020 года. После ранения ему не стали делать рентген и просто зашили рану. Год спустя он снова обратился к медикам, так как место ранения начало болеть в плохую погоду.