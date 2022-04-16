Пассажир Lada Priora попытался застрелить инспектора ГИБДД в Волгоградской области

Пассажир Lada Priora выстрелил в инспектора ГИБДД в Волгоградской области из травматического пистолета, а затем ранил себя. ЧП произошло на на посту ДПС в Светлоярском районе, сообщили в региональном главке МВД.

Полицейские 13 апреля остановили машину Lada Priora. За рулем был 22-летний волгоградец. В автомобиле вместе с ним ехали два мужчины и женщина.

Во время проверки один из пассажиров выстрелил в инспектора ДПС предположительно из травматического пистолета с конструктивными изменениями ствола. После этого мужчина выстрелил еще раз и ранил себя в область головы, уточнили в МВД.

На место происшествия вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Полицейский и нападавший госпитализированы. Личность злоумышленника уже установили. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1986 года рождения.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Проверка продолжается.