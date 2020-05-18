Пассажир избил таксиста в Москве и угнал машину. Полиция ищет преступника

Все произошло на Святоозерской улице, недалеко от ТРЦ «Косино». По информации ведомства, мужчина напал на таксиста во время поездки и выкинул его из салона автомобиля. Он сел за руль, но проехал недалеко — машину нашли в нескольких сотнях метров от места происшествия.

Что стало причиной такого поведения — выяснит полиция. Сейчас преступника ищут по камерам видеонаблюдения.

Это уже не первый подобный случай в Москве за последнюю неделю. Ранее пассажиры отказались платить за поездку и забрали всю наличку у водителя такси. Позже их поймали полицейские.

Еще один конфликт произошел в конце апреля. Таксист отказался везти пассажирку из-за того, что у нее не работал электронный пропуск. В итоге женщина устроила истерику, а когда ее заставили покинуть машину, та начала кричать и звать на помощь.