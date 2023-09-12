12 сентября 2023, 11:58
Пассажир из Индии попытался провезти в Домодедово 25 килограммов украшений без декларации
Пассажира из Индии задержали в Домодедово с 25 килограммами ювелирных украшений
Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово задержали пассажира из Индии на зеленом коридоре. При нем обнаружили 25 килограммов незадекларированных ювелирных украшений. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ФТС России.
Во время досмотра багажа сотрудники таможни обнаружили пакеты, в которых были расфасованы ювелирные украшения. Среди них кольца, серьги, подвески и многие другие.
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Находку отправили на экспертизу. Специалисты установили, что это изделия из серебра 925-й пробы со вставками из бриллиантов и жемчуга. Общую стоимость товара оценили в 4,5 миллиона рублей.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных товаров. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.
Ранее московские инспекторы нашли в посылке из Индии самый дорогой гриб-паразит.
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