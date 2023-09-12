Криминал 12 сентября 2023, 11:58 Пассажир из Индии попытался провезти в Домодедово 25 килограммов украшений без декларации Пассажира из Индии задержали в Домодедово с 25 килограммами ювелирных украшений Пресс-служба ФТС России

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Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово задержали пассажира из Индии на зеленом коридоре. При нем обнаружили 25 килограммов незадекларированных ювелирных украшений. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Во время досмотра багажа сотрудники таможни обнаружили пакеты, в которых были расфасованы ювелирные украшения. Среди них кольца, серьги, подвески и многие другие.

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Находку отправили на экспертизу. Специалисты установили, что это изделия из серебра 925-й пробы со вставками из бриллиантов и жемчуга. Общую стоимость товара оценили в 4,5 миллиона рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных товаров. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

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