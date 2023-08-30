30 августа 2023, 16:24
Пассажир из Египта пытался провезти в Москву мертвых фенеков
Россельхознадзор: во Внуково задержали пассажира из Египта с мертвыми животными
Пассажира рейса из Египта в Москву задержали в аэропорту Внуково после досмотра багажа и ручной клади. Как заявили в пресс-службе Россельхознадзора, задержанный пытался провезти двенадцать миниатюрных лис — фенеков. Все животные на момент обнаружения были мертвы.
В ведомстве подчеркнули, что никаких документов на ввоз животных, тем более, мертвых, а также разрешения Россельзохнадзора — у задержанного не было.
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«При проведении физического контроля обнаружили миниатюрных лисиц (фенеков) в количестве 12 голов, не подающие признаков жизни: роговицы глаз мутные, на свет зрачки не реагируют. Констатирована смерть», — заявили в пресс-службе.
Против пассажира возбудили дело об административном правонарушении.
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Животные
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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