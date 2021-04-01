Пашаев рассказал, что стрелок из Новых Вешек боялся тюрьмы

Стрелок из Новых Вешек обращался за помощью к Эльману Пашаеву. Бывший адвокат Михаила Ефремова заявил в беседе с «360», что 61-летний Владимир Барданов боялся тюрьмы и издевательств над ним там.

«Да, обращался. В последний раз — год назад. Сказал, что его заказывали его бывшие партнеры. Я ему говорил, как надо действовать, что надо делать», — отметил Пашаев.

По его словам, Барданов не последовал его советам и положился на других людей. Однако те ему не помогли.

Прекрасно понимал, что его закроют и отнимут весь бизнес, будут издеваться в изоляторе. Он был очень непокладистый, чтобы можно было его пугать. Он понимал, что оттуда не вылезет Эльман Пашаев.

Пашаев рассказал, что стрелок был в жизни отзывчивым и вежливым человеком с чувством юмора. Также экс-адвокат опроверг сообщения СМИ о том, что Барданов был оружейным бароном. Он заметил, что родным погибшего нужна теперь хорошая защита.

«Они люди неподкованные. Они настолько простые. Я уверен на 99%, что семья не знала, чем он занимается», — считает Пашаев.

Он добавил, что Барданов находился в федеральном розыске. При этом не стал уточнять, по какому делу.

В прошедший вторник, 30 марта, к Владимиру Барданову приехали правоохранительные органы по делу о незаконном хранении оружия. Мужчина отказался впускать их в свой особняк в Новых Вешках, вместо этого он открыл огонь. Один сотрудник Росгвардии пострадал. На переговоры 61-летний пенсионер не шел. Тогда спецназ стал обстреливать коттедж из гранатомета. К вечеру в доме начался пожар. Несмотря на это, Барданов оставался в здании. Его тело нашли после того, как огонь потушили.

В ходе обысков в доме погибшего найдены 30 единиц оружия и около 20 гранат. Официально на Барданова зарегистрированы лишь три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет. По факту произошедшего открыты уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.