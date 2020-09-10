Пашаев объявил об окончании работы с Ефремовым

«У нас с ним был договор, он закончился после приговора», — сказал адвокат.

Он отметил, что Ефремов сам должен решить, будет ли он и дальше сотрудничать со своими защитником или обратится к другому.

Однако пока Пашаев продолжает работать над делом клиента. Юрист готовит расширенную жалобу на решение суда. Адвокат собирается подать ее в Мосгорсуд через два дня.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову 8 сентября. Артист получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Оно произошло по вине актера вечером 8 июня. Тогда Ефремов, будучи нетрезвым, врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина от полученных травм через несколько часов скончался в больнице.

Судебный процесс над обвиняемым проходил в августе. Сначала актер говорил, что не помнит момента аварии и не признает вину. Однако на последнем судебном заседании все же признался.

Ефремову должны зачесть то время, которое он провел под домашним арестом. Журналисты подсчитали, что таким образом он проведет в заключении семь лет и 10,5 месяца. После вынесения приговора появилась информация, что актер винит Пашаева в большом сроке. Эту информацию подтвердила член ОНК Москвы Ева Меркачева.