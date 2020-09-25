Пашаев: Ефремов стал первым клиентом за 20 лет, который не просил его «отмазать»
Выяснилось, что Пашаев изначально хотел вести дело Ефремова без СМИ. Но, по его словам, когда Добровинский стал использовать «самые грязные методы», он все-таки решил делать заявления для медиа. А еще сотрудничать со СМИ Пашаеву посоветовал его друг — азербайджанский журналист.
«Я сделал все возможное в рамках нашего законодательства, чтобы установить истину, а не уйти от ответственности. Я за 20 лет впервые видел: человек ни разу не говорил: „Отмазывай меня, сделай все возможное, чтобы меня не посадили“, — друзей не просил. Это был Ефремов», — сказал Пашаев.
Пашаев отметил, что Ефремов не раз говорил ему, что не помнит день аварии. И на предварительном следствии им сразу сказали, что актер получит восемь лет.
«Мы знали, что мне прекратят адвокатский статус, если я не замолчу, не уговорю его признать свою вину. Я сказал: „Меня ничего не остановит“. Я как врач, если я взялся за лечение человека, я должен добросовестно исполнять», — объяснил Пашаев.
Пашаев придерживается такого мнения, что адвокат должен добросовестно и качественного защищать своего подзащитного. Однако в практике не обходится без препятствий со стороны судей. Юрист рассказал, что в этом деле суд не удовлетворял просьбы защиты поменять дату на более удобную. Также, по его мнению, было сделано все, чтобы юристы не успевали готовиться к заседаниям.
«Судья Абрамова <…>, которая творила я за 20 лет не видел <…> каждый день с утра с 10 до 10-11 ночи, адвокат после каждого судебного заседания должен был готовиться. Она специально сделала все, что мы не могли готовиться. Она ошиблась, у меня за спиной целая команда моих помощников, профессионалов», — рассказал юрист.
Эльман Пашаев стал известен во время судебного процесса по делу Ефремова. Смертельное ДТП произошло 8 июня, а через три месяца актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.