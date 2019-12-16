Пару преступников осудили в Петербурге на 34 года за ограбление и убийство

По данным издания, в середине ноября осужденные приехали под Ломоносов к знакомому на лодочную станцию. Они планировали устроить совместную попойку, однако в какой-то момент вспыхнула ссора, закончившаяся убийством. Гости потерпевшего несколько раз ударили его топором по голове и пырнули ножом. Кроме того, в ход пошли ноги, полено и кафельная плитка.

Затем они забрали у убитого рабочие инструменты, фотоаппарат, ноутбук и другие вещи на сумму более чем 60 тысяч рублей. На электричках они добрались до Москвы, где их и задержали правоохранители. Суммарно осужденные проведут за решеткой 34 года.