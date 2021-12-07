Пару предпринимателей будут судить за крупную контрабанду леса в Чите

Супружескую пару судят за контрабанду леса в Чите. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По версии следствия, они организовали преступную группировку, в которую вошли граждане России и Китая. С 2012 до 2019 года они незаконно вывозили лес за границу, пишут СМИ.

Общая сумму ущерба составила около 2,6 миллиарда рублей.

Также задержаны еще шесть членов группировки. Еще часть задержать невозможно, так как они находятся не в России.