20 апреля 2023, 17:07
Пару подростков будут судить за жестокое избиение знакомого в Кемерове
Шестнадцатилетние парень и девушка предстанут перед судом за жестокое избиение своего знакомого и грабеж в городе Кемерово. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственным комитет региона.
По версии следствия, осенью прошлого года молодые люди напали на своего знакомого и избили его стеклянной бутылкой. Также они украли у приятеля 220 тысяч рублей и скрылись с места преступления.
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Отмечается, что потерпевший получил сильное обморожение конечностей и травмы средней степени тяжести.
Преступления
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