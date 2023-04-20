Криминал 20 апреля 2023, 17:07 Пару подростков будут судить за жестокое избиение знакомого в Кемерове

Читать 360tv в

Шестнадцатилетние парень и девушка предстанут перед судом за жестокое избиение своего знакомого и грабеж в городе Кемерово. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственным комитет региона.

По версии следствия, осенью прошлого года молодые люди напали на своего знакомого и избили его стеклянной бутылкой. Также они украли у приятеля 220 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Реклама

Отмечается, что потерпевший получил сильное обморожение конечностей и травмы средней степени тяжести.