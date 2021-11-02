Пару браконьеров могут посадить за ловлю осетра в Омской области

Супружескую пару задержали в Омской области за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщил сайт «Город55» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по региону.

По данным сайта kp.ru, нарушители ловили рыбу сетью, что уже незаконно. Кроме того, они поймали стерлядь и осетра, которые находятся в Красной книге. Сумму ущерба оценили в 183 тысячи рублей.

На пару возбудили уголовное дело. Они могут сесть в тюрьму на восемь лет.