Партию трепанга и женьшеня изъяли у приморских контрабандистов

Группу контрабандистов задержали в Приморье. Сотрудники ФСБ и пограничники изъяли у них крупную партию сушеного трепанга и женьшеня. Об этом сообщило ОТР.

Трепанг и женьшень в России занесены в Красную книгу. Нарушители пытались тайно перевезти растения. Она спрятали больше 80 килограммов нелегального товара в технической полости локомотива и помещениях. Как сообщили представители ФСБ, общая стоимость изъятых растений составила более 70 миллионов рублей.

Ранее бизнесмена, который незаконно продал лес в Китай на 20 миллионов рублей, посадили в тюрьму на 4,5 года.