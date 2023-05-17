17 мая 2023, 22:21
Партию контрафактных сигарет изъяли на Урале
В Челябинской области задержали трех местных жителей, которых заподозрили в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщил «Царьград».
У задержанных изъяли свыше 50 тысяч пачек контрафактных сигарет на общую сумму около 5,9 миллиона рублей. Правоохранители предполагают, что подозреваемые продавали сигареты через свои торговые павильоны. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
Задержания
Уголовное дело
Челябинская область
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