Криминал 17 мая 2023, 22:21 Партию контрафактных сигарет изъяли на Урале

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В Челябинской области задержали трех местных жителей, которых заподозрили в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщил «Царьград».

У задержанных изъяли свыше 50 тысяч пачек контрафактных сигарет на общую сумму около 5,9 миллиона рублей. Правоохранители предполагают, что подозреваемые продавали сигареты через свои торговые павильоны. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.