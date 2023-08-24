Криминал 24 августа 2023, 16:19 Партию гашиша на два миллиарда рублей изъяли у контрабандистов в Ленобласти ФТС: 800 килограммов гашиша нашли у троих жителей Литвы на границе в Ленобласти Официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы

Читать 360tv в

Таможенники в Ленобласти изъяли у троих контрабандистов 800 килограммов гашиша. На «черном» рынке стоимость такого количества наркотика превышает два миллиарда рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе России.

«Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии», — рассказали в ведомстве.

Реклама

В машине контрабандисты сделали тайник, куда спрятали 265 полимерных пакетов с гашишем. Злоумышленников задержали, ими оказались трое граждан Литвы. Правоохранители возбудили уголовное дело, идет расследование. За сбыт наркотиков в особо крупном размере грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Оренбурге полицейские задержали 33-летнего сбытчика наркотиков. Мужчина приехал из Уфы и попробовал продать наркозависимым людям запрещенные вещества. Правоохранители нашли у него 14 свертков с наркотиками в кармане и еще 15 в съемной квартире.