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    19 августа 2021, 12:57

    Парня, который пытался задушить подругу, задержали в Югре

    Арина Бобкова

    Несовершеннолетний молодой человек пытался задушить 16-летнюю подругу. Причиной такого поступка стал развязавшийся конфликт. Полиции удалось задержать нападавшего. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на У СК России по ХМАО.

    Конфликт произошел днем 11-го августа в квартире одного из многоэтажных домов на улице Чапаева. Подозреваемый попытался убить подругу.

    «Потерпевшая потеряла сознание и через некоторое время госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии комы. Подозреваемый задержан и в ближайшее время предстанет перед судом при избрании ему меры пресечения», — рассказали в ведомстве.

    В отношении нападавшего завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На данный момент уточняются обстоятельства случившегося.