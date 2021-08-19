Парня, который пытался задушить подругу, задержали в Югре

Несовершеннолетний молодой человек пытался задушить 16-летнюю подругу. Причиной такого поступка стал развязавшийся конфликт. Полиции удалось задержать нападавшего. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на У СК России по ХМАО.

Конфликт произошел днем 11-го августа в квартире одного из многоэтажных домов на улице Чапаева. Подозреваемый попытался убить подругу.

«Потерпевшая потеряла сознание и через некоторое время госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии комы. Подозреваемый задержан и в ближайшее время предстанет перед судом при избрании ему меры пресечения», — рассказали в ведомстве.

В отношении нападавшего завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На данный момент уточняются обстоятельства случившегося.