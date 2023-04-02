Криминал 02 апреля 2023, 23:36 Парламент Петербурга назвал взрыв в кафе чудовищным преступлением Спикер ЗакСа Бельский: гибель Татарского в Петербурге является чудовищным преступлением «ВКонтакте»

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Чудовищное преступление произошло в кафе на Университетской набережной. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Чудовищное преступление совершено в центре Петербурга. Погиб Владлен Татарский — военный корреспондент, человек, который работал на передовой, рассказывал о героях специальной военной операции», — написал он.

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По словам Бельского, взрыв в кафе на Университетской набережной можно назвать терактом. Также он отметил, что 3 апреля 2017 года аналогичное преступление произошло в петербургском метрополитене.

Спикер выразил соболезнования родным и близким Владлена Татарского, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Врио главы республики Денис Пушилин ранее отреагировал на гибель военкора Татарского в своем Telegram-канале. Он написал, что в ДНР готовили документы чтобы представить его к награде — медали «За освобождение Мариуполя».