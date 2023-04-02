02 апреля 2023, 23:36
Парламент Петербурга назвал взрыв в кафе чудовищным преступлением
Спикер ЗакСа Бельский: гибель Татарского в Петербурге является чудовищным преступлением
Чудовищное преступление произошло в кафе на Университетской набережной. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
«Чудовищное преступление совершено в центре Петербурга. Погиб Владлен Татарский — военный корреспондент, человек, который работал на передовой, рассказывал о героях специальной военной операции», — написал он.
Реклама
По словам Бельского, взрыв в кафе на Университетской набережной можно назвать терактом. Также он отметил, что 3 апреля 2017 года аналогичное преступление произошло в петербургском метрополитене.
Спикер выразил соболезнования родным и близким Владлена Татарского, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Врио главы республики Денис Пушилин ранее отреагировал на гибель военкора Татарского в своем Telegram-канале. Он написал, что в ДНР готовили документы чтобы представить его к награде — медали «За освобождение Мариуполя».
Санкт-Петербург
Взрывы
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
Реклама
Реклама