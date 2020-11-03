Парфюмерный интернет-магазин торговал наркотиками в Челябинске
Задержаны пятеро мужчин, которые организовали парфюмерный интернет-магазин в Челябинске и продавали там наркотики. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Челябинской областной прокуратуры.
Лидеру организации назначили 22 года колонии строгого режима. Остальные получили от семи до 20 лет. Также им назначили штрафы от 400 тысяч до миллиона рублей.
Во время обыска изъяли более пяти килограммов запрещенных веществ.