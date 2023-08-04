Криминал 04 августа 2023, 00:47 Парень убил и утопил в реке девушку в Абхазии. Тело пока не могут найти Тело убитой в конце июля девушки ищут в районе одной из ГЭС в Абхазии Телеканал «360»

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Тело убитой жительницы Абхазии продолжают искать на одной из Перепадных ГЭС на реке Ингур. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

«В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тела убитой», — заявили в надзорном ведомстве.

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По данным пресс-службы, информация об исчезновении 28-летней девушки появилась в последних числах июля. Ее мать обратилась к президенту Абхазии с просьбой помочь в поисках.

В ходе следствия выяснилось, что девушку убил 25-летний местный житель. По предварительной версии, мужчина расправился со своей жертвой в салоне Lexus в городе Гал. Он рассказал, что тело утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингур. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о другом преступлении. Житель Дагестана убил свою сожительницу, после чего изрезал ее и себя ножом. Выяснилось, что у подозреваемого есть психическое заболевание.