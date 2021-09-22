Парень сестры невесты украл у молодоженов почти 200 тысяч рублей в Оренбурге

В Оренбурге 26-летний парень сестры невесты украл у молодоженов 190 тысяч рублей, которые им подарили на свадьбу. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное МВД.

Деньги хранились в тайнике в частном доме. Опросив знакомых молодоженов, правоохранители выяснили, у кого могли быть похищенные деньги. Под подозрение попал 26-летний парень сестры невесты. Он часто бывал в гостях у молодых супругов и знал про тайник. В ходе допроса он сообщил полицейским, что хранил украденные деньги в арендованном гараже. Возбуждено уголовное дело.