Парень с девушкой пытались продать тесты на коронавирус и попались полиции в Москве

Столичная полиция поймала парня и девушку, которые пытались продать 350 тестов на коронавирус. Теперь продавцов ждут вопросы правоохранителей.

Молодые люди встретились с потенциальным покупателем ночью 3 апреля. С собой они принесли 350 колб, которые представили как тесты на коронавирус. В итоге парня и девушку задержали в одном из домов на Хорошевском шоссе.

Теперь сотрудники полиции занимаются проверкой. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге завели первое уголовное дело за распространение фейка о коронавирусе. Там активистка из Сестрорецка опубликовала в соцсети сообщение о посещении зараженного пациента. Якобы его отпустили домой на общественном транспорте.

Президент России Владимир Путин 1 апреля утвердил поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы за распространение заведомо ложной информации по коронавирусу. Сейчас в России зафиксирован 4731 случай заражения. Выписались из больниц 333 человека. Погибли от болезни 43 человека.