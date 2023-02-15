Криминал 15 февраля 2023, 22:29 Парень из Севастополя попытался поджечь пункт сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР ФСБ задержала юношу, который собирался поджечь пункт сбора гумпомощи для ДНР и ЛНР Pxhere

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Планировавший поджечь склад с топливом 20-летний молодой человек из Севастополя собирался также ликвидировать пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве рассказали, что парень организовал радикальное неформальное движение «Украинский севастопольский корпус». В созданном канале в Telegram он публиковал посты, в которых призывал людей совершать теракты на объектах критической инфраструктуры и уничтожать бойцов российской армии. Летом 2022 года он самостоятельно пытался поджечь пункт гуманитарной помощи.

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За эти действия против него возбудили уголовные дела по статье о попытке совершить террористический акт, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, оправдании и пропаганде терроризма.

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Ранее иностранца, который отбывает тюремный срок за особо тяжкие преступления, осудили на 10 лет. Находясь в колонии, он продвигал идеологию радикального ислама среди арестантов и пропагандировал терроризм.