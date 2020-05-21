Парень из Подмосковья задушил свою бабушку подушкой

В московской квартире обнаружили тело пенсионерки. Старушку задушил подушкой собственный внук, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Полиция узнала о случившемся от самого убийцы. Он позвонил в службу 02 ночью 20 мая и рассказал о случившемся.

Приехавшие полицейские нашли в квартире на Пятницком шоссе мертвую жительницу столицы 1949 года рождения. Пенсионерка умерла около двух-четырех часов назад. Ее труп направили в морг.

Выяснилось, что бабушка погибла от рук своего 22-летнего внука. Он поссорился с пожилой женщиной и задушил ее ночью подушкой.

Молодого человека, который зарегистрирован в Московской области, задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователи предъявили обвинение молодой матери из Коломны, которая задушила девятимесячного сына. На допросе она призналась, что убила ребенка из-за его болезни. Девушка заявила, что больше не могла смотреть на мучения малыша.