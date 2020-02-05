Парень из Иркутска вооружился расческой и ограбил студента. Фото

Студент повздорил на остановке с одним из жителей Иркутска и остался без денег. Молодой человек начал угрожать ему якобы раскладным ножом, потребовав перевести деньги на карточку. Юноша испугался, но оказалось, что орудием возможной расправы была всего лишь расческа.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, полицейских о помощи попросил студент второго курса. По его словам, на него напали, когда он стоял на остановке в городе.

Полицейские выяснили, что перед этим студент договорился встретиться с парнем, который переписывался с его подругой. Когда молодые люди увиделись, началась разборка. В какой-то момент парень вытащил что-то из кармана. Внешне этот предмет был похож на раскладной нож.

Источник фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Молодой человек начал им размахивать и угрожать, требуя перевести ему на карту деньги. Студент испугался и скинул озвученную сумму. Потом тот, кто нападал, убежал.

Полицейские смогли найти парня. Ему 21 год, нигде не работает и живет в Иркутске. Оказалось, что угрожал он не ножом, а раскладной расческой. На юношу завели дело о разбое.