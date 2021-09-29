Россиянин изрезал ножом бывшего своей подруги, отомстив за насилие над ней

В лесу под Санкт-Петербургом обнаружили тело мужчины с множеством ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался 18-летний молодой человек. На преступление он мог пойти из-за девушки.

Труп нашли 25 сентября в Ржевском лесопарке. Мужчине 1991 года рождения нанесли более 45 ударов ножом, сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и быстро установили подозреваемого.

«Им оказался ранее не судимый молодой человек 2003 года рождения», — подчеркнули в ведомстве.

По версии СМИ, юноша расправился с бывшем парнем своей девушки. От возлюбленной он узнал, что та раньше встречалась с 30-летним массажистом. На момент «отношений» девочке было 15 лет. Мужчина якобы регулярно ее насиловал.

С нынешним молодым человеком, рассказал «360» источник, девушка встречалась около полутора лет. Ее новый избранник учился на философа.

Подозреваемого в убийстве задержали. На допросе он признал свою вину и пояснил, что совершил преступление «на почве личных неприязненных отношений». В ближайшее 18-летнему парню предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.