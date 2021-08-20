Паре сатанистов предъявили обвинение в ритуальных убийствах

Двум сатанистам предъявили обвинение в двух ритуальных убийствах в Карелии и Ленинградской области. Они зарезали своих жертв в лесу во время жертвоприношений. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Ольгу Большакову и Андрея Трегубенко обвиняют по статьям УК РФ «Убийство», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда, основанному на ходатайстве следователя СК России, Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее», — сказано в сообщении ведомства.

По данным СК, пара познакомилась из-за общей увлеченности религиозно-мистическим движением. Поклонение сатане предполагало проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.

Первое убийство, по версии следствия, Трегубенко осуществил в лесу Карелии в 2016 году. Он ударил свою знакомую ножом, после чего та скончалась. Второе преступление фигурант дела вместе с Большаковой, по предварительной информации, совершил в Ленинградской области. По факту последнего было заведено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь два дела соединены в одно производство.