Парализованного пенсионера задержали за распространение детского порно

Представители правоохранительных органов провели 39 операций. Их целью было выявить и задержать людей, имеющих отношение к хранению и распространению порно с несовершеннолетними в разных городах страны.

В рамках расследования была рассекречена банда в составе 22 человек. Уточняется, что задержанные публиковали в социальных сетях запрещенный контент. Среди них был парализованный пенсионер с положительным результатом теста на коронавирус, пишет портал inforeactor.

Полиция изъяла технику, на которой они хранились видеозаписи. К тюремному заключению приговорили 13 подозреваемых. Остальные в настоящий момент находятся под судебным контролем.