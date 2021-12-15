Пара закопала младенца в лесу на Кубани

Мужчина и женщина закопали своего новорожденного ребенка в лесу в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что они злоупотребляли алкоголем. На учет по беременности женщина не вставала. Она рожала дома, после чего они вдвоем пошли в лес и закопали там младенца.

Через некоторое время у женщины открылось кровотечение и она попала в больницу. Там-то и выяснилось, что недавно она родила. Медики сообщили об этом в полицию.

Правоохранители организовали проверку по этому происшествию.