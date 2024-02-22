Криминал 22 февраля 2024, 15:57 Пара влюбленных обворовала таксиста на 10 тысяч рублей в Екатеринбурге

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Пара сожителей, у которых на двоих уже имелось 12 судимостей, обокрала таксиста в Екатеринбурге. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Пара вызвала такси, но в дороге девушка попросила у водителя телефон, чтобы позвонить. Получив гаджет, она с возлюбленным перевела себе из его мобильного банка 10 тысяч рублей. Таксист заметил пропажу, когда высадил пассажиров. Он сразу обратился в полицию, подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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