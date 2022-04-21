Пара из Екатеринбурга приобрела краденый автомобиль

Женатая пара из Екатеринбурга приобрела автомобиль Ford, который находился в розыске. Спустя час после покупки следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Е1.

С заявлением в отдел полиции обратилась хозяйка авто. Супруги рассказали, что на объявление наткнулись еще 24 марта. Продавец заявил, что является перекупщиком. В ходе сделки он попросил заплатить наличными. Пара не проверила документы и в результате подписала договор, который был оформлен на реальную хозяйку авто.

В результате полицейские изъяли машину.