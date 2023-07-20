Криминал 20 июля 2023, 01:27 Пара из Челябинска организовала у себя дома притон

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Полиция Челябинска задержала злоумышленников, которые организовали у себя притон. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Управлении МВД России по региону.

Группа местных жителей занималась совместным употреблением запрещенных веществ. Они организовывали наркопритоны. Два таких помещения полиция обнаружила в Курчатовском районе. Одной из квартир владели гражданские супруги. Там сотрудники органов обнаружили приспособления для употребления наркотиков.

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Против них возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».