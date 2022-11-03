Памятник «Родина-мать» взорвали в Николаеве | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 11:07 Памятник «Родина-мать» взорвали в Николаеве «Украина.ру»: неизвестные взорвали обелиск «Родина-мать» в Николаеве

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Неизвестные взорвали обелиск «Родина-мать», установленный в Николаеве в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило интернет-издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что преступники разрушили каменный обелиск до основания. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

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Памятник установили в сквере под названием «Скорбящая мать» в составе мемориального комплекса.

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Ранее в октябре в центре Киева демонтировали памятник Александру Пушкину. Великий русский поэт XIX века пострадал в результате действий проекта «Декоммунизация. Украина». В Киеве остались еще восемь памятников Пушкину.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее сказал, что Украина сейчас фактически стала мировым центром ультраправого экстремизма. По его словам, страны Запада устроили госпереворот на Украине в 2014 году и начали «ускоренную трансформацию Украины в так называемую анти-Россию».