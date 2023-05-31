Криминал 31 мая 2023, 00:01 Пакистанский суд оправдал отца, который убил дочь за побег от свадьбы В Пакистане отец убил молодую дочь за побег от свадьбы и был полностью оправдан РИА «Новости»

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Пакистанский суд оправдал мужчину, который убил собственную дочь в зале суда. Об этом сообщило издание Geo News.

В материале сказано, что 19-летняя Хаджира тайно покинула родительский дом, потому что родственники собирались выдать ее замуж за нелюбимого мужчину. После побега девушка вышла замуж за другого избранника, но семья была против ее выбора. Отец несчастной невесты написал заявление о похищении наследницы.

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Уже 23 января 2023 года Хаджиру привели в здание местного суда, где той следовало дать показания перед мировым судьей. Именно там девушку настиг рассерженный отец и застрелил «во имя чести». В ходе нападения получил ранения старший констебль, трое фигурантов по делу о похищении и обычный прохожий.

После стрельбы в отношении отца Хаджиры возбудили уголовное дело по нескольким нарушениям: умышленное убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия и покушение на государственного служащего.

При этом оба пострадавших, мама, брат и сестра Хаджиры заявили о прощении главы семейства и умоляли судью отпустить его. Суд решил, что все стороны пришли к соглашению и примирению, поэтому оправдал подсудимого.

Тем временем Мосгорсуд в России приговорил педофила Виталия Бережного к пожизненному заключению за изнасилование и убийство восьмилетней школьницы из Тюмени. Мужчина встретил ребенка в подъезде и обманным путем заманил в квартиру, где надругался над ней, а потом убил.