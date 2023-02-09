Криминал 09 февраля 2023, 22:19 Пакеты с кокаином обнаружили в воде у берегов Новой Зеландии

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Пакеты с кокаином на сумму свыше 300 миллионов долларов обнаружили в воде у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Вылавливанием наркотиков занимались полицейские совместно с военными. Всего удалось обнаружить более трех тонн вещества. Наркотик был запакован в полиэтиленовые пакеты и мешки.

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По предварительным данным, кокаин могли выкинуть с самолета или проходящего вдоль берега судна, чтобы в дальнейшем его подобрали местные контрабандисты.

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