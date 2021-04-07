Пакет с телом младенца нашли в Челябинской области, СК завел дело

В Челябинской области после обнаружения тела девочки в пакете завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ „Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии“», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать личность человека, причастного к совершению преступления. Также выясняются обстоятельства произошедшего.

Мертвого младенца в пакете обнаружили рядом с заброшенным строением в челябинском поселке 5 апреля.

Накануне в Челябинской области в бассейне было найдено тело пожилой женщины. По предварительной информации, во время занятий по плаванию у 64-летней посетительницы произошел инсульт. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, но она скончалась до их приезда. Полицейские также осмотрели тело пенсионерки, однако признаков насильственной смерти не обнаружили.