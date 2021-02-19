Пакет с 15 миллионами рублей выхватили у новосибирца посреди улицы

В Новосибирске двое неизвестных отобрали пакет у мужчины с 15 миллионами рублей. В социальных сетях опубликовали видео ограбления.

На видео видно, как двое мужчин в черных масках целенаправленно идут за своей жертвой, затем нападают. Избив новосибирца, они отбирают у него пакет и убегают. Один из прохожих попытался остановить их, но у него ничего не получилось. В комментариях к видео сообщили, что в пакете было 15 миллионов рублей.

В компании «НПП Триада-ТВ», чьи камеры были установлены у здания, где ограбили мужчину, журналистам «НГС.НОВОСТИ», сообщили, что полицейские обратились к ним за записью днем 18 февраля.

«Люди с улицы вызвали полицию. Мы сразу все с камер сняли по горячим следам. Эти же люди, очевидцы, и сказали, что у мужчины украли такую сумму — 15 миллионов», — пояснили в компании.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В ведомстве сообщили, что украли крупную сумму денег.

Злоумышленников разыскивает полиция.