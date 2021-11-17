Мужчина избил падчерицу в Казани

38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил 13-летнюю падчерицу в Казани. В результате у девочки произошел разрыв селезенки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по республике Татарстан.

Ситуация произошла в ночь на 14 ноября в Кировском районе. Причиной такого поступка стало то, что девочка не присмотрела за своим младшим братом. Когда мать девочки услышала крики из соседней комнаты, она тут же вызвала врачей.

«В результате девочка была госпитализирована в медучреждение, где у нее был диагностирован разрыв селезенки. Затем мужчина учинил дома скандал и был подвергнут административному аресту», — рассказали в ведомстве.