Отца Захарченко выпустили из колонии

Отец экс-полковника Захарченко — Виктор Захарченко — вышел на свободу. Ему смягчили приговор за аферу с фиктивным трудоустройством в банк.

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Захарченко-старшего Денис Калинин, защита продолжит обжаловать приговор.

В ноябре 2019 года суд смягчил наказание Виктору Захарченко — с четырех до трех лет и девяти месяцев колонии, а его подельнику Владимиру Корьевкину — с четырех с половиной лет до четырех. Последний уже на свободе.

Захарченко-старший попал за решетку за то, что его фиктивно устроили на работу в банк «Московское ипотечное агентство» советником. Каждый месяц ему платили около 150 тысяч рублей, тогда как по образованию он педагог и к банковскому делу отношения не имеет. Суд оценил ущерб в размере четырех миллионов рублей. Виктор Захарченко все эти деньги выплатил еще в ходе следствия.

Его сын, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, попал в колонию строгого режима на 13 лет за получение взятки. Он отбывает свое наказание в Мордовии. Перед этапом из СИЗО Захарченко признали «особо опасным» преступником. Сам он в начале марта заявил, что часто в последнее время сталкивается с вбросами фейковой информации о нем самом и его родных.