Отца забитого до смерти мальчика из Екатеринбурга арестовали

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест отца ребенка, забитого до смерти. По данным СМИ, родители изгоняли из мальчика бесов. В пресс-службе суда уточнили, что отца арестовали до 26 января.

Отцу ребенка предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, который находился в беспомощном состоянии.

В понедельник суд также должен избрать меру пресечения женщине, которая, по информации местных СМИ, является главой религиозной секты. Ей предъявлено обвинение в соучастии в убийстве.

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Тело девятилетнего мальчика, забитого до смерти, нашли в лесопарке в Чкаловском районе Екатеринбурга 28 ноября. По данным СМИ, мальчика убили его родители, изгоняя из него бесов. Отца ребенка задержали в Уфе, а мать, уроженка Белоруссии, сбежала к себе на родину. По этому делу также задержана глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина.

В то же время Znak.com со ссылкой на источники в силовых структурах региона сообщил, что мать мальчика вернулась из Белоруссии в Екатеринбург. Процедуру экстрадиции проводить не понадобилось.

В свердловском управлении Следственного комитета пока не дали никаких официальных комментариев по этому делу.