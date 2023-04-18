Криминал 18 апреля 2023, 16:44 Отца шести детей из Крыма заподозрили в домогательствах к дочери — СМИ Shot: житель Крыма почти три года домогался своей малолетней дочери Unsplash

Читать 360tv в

Отца шестерых детей, сотрудника одного из крупнейших виноделен Крыма заподозрили в домогательствах по отношению к своей малолетней дочери, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, 34-летнего мужчину уже задержали, против него возбудили уголовное дело.

Источники издания сообщили, что в совершении преступления заподозрили виноградаря АО «Артвин» — одной из крупнейших компаний полуострова. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Реклама

Авторы статьи отметили, что в присутствии полицейских девочка рассказала, что ее отец совершал с ней «плохие вещи» несколько лет подряд. По данным Shot, ранее мужчину привлекали к ответственности за хулиганство. Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В конце марта в Егорьевске по подозрению в надругательстве над школьницей задержали двух мужчин. По предварительной информации, они могли совершить преступление против 12-летней девочки.