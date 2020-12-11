Уральского учителя рисования обвинили в педофилии. Его дочь считает, что отца оговорили

По данным издания, в ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого. Ситуацию усугубляет то, что ранее учитель рисования уже был судим за нанесение побоев.

По данным издания «Екатеринбург Онлайн», речь идет о Михаиле Наумове, который 26 лет преподавал уроки рисования в детской школе искусств, а последние годы перешел в студию «Моне», где начал учить взрослых.

Дочь задержанного учителя в беседе с «360» заявила, что не верит в его вину и считает, что отца оговорили. По ее словам, он лучший учитель рисования, которого ученики просто обожают.

«Он очень добр, поддерживает своих учеников. Постоянно с ними шутит. Дети с первого раза поступают в училища. Я выросла на его работе и никогда не было такого, что он может перегнуть палку по отношению к детям. Это клевета. Я просто уверена в этом. Может быть девушка обиделась на что-то, и решила так сделать», — заявила дочь художника.

По данным местных СМИ, в социальных сетях начался настоящий флешмоб в поддержку задержанного учителя. Родители потребовали, чтобы следователи представили доказательства его преступления. Пока региональное управление СК ситуацию с задержанным художником никак не прокомментировало.