Эксклюзив 21 июля 2023, 18:52 Отца начали судить за истязание сына в Ростове-на-Дону. Тело ребенка в сумке нашли в реке Жителя Ростова-на-Дону начали судить за истязание сына, тело которого нашли в реке

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В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу о гибели восьмилетнего мальчика, тело которого выловили в сумке в реке Темерник в мае прошлого года. На скамейке подсудимых — отец ребенка. Его обвиняют в истязании сына.

Мужчина жил вместе с сыном в одном из домов на улице Шаповалова в Ростове-на-Дону. Следователи установили, что мальчика систематически избивали, лишали еды и медпомощи. Отец не просто распускал руки, но наносил ребенку вред и другими предметами, указали в СК.

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В конце мая 2022 года мальчик умер. Его отец, решив скрыть преступления, которые совершал против сына, спрятал тело ребенка в дорожную сумку и сбросил в реку.

Спустя несколько дней ее выловил из воды местный рыбак. Шокированный мужчина сообщил об этом правоохранителям. По данным источника 161.ru, тело мальчика было изуродовано и изломано. На руках, ногах и туловище обнаружили синяки и ожоги.

Отца погибшего оперативно задержали и заключили под стражу.

Во время расследования дела он признался, что совершал противоправные действия против ребенка. В пресс-службе регионального СК 11 июля сообщили, что по делу готова достаточная доказательственная база.

В пятницу, 21 июля, рассмотрение дела началось в Советском районном суде Ростова-на-Дону.