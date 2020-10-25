Отца из Волгограда избили за конфликт в родительском чате

Жителя Волгограда избили после конфликта в родительском чате. Неизвестный несколько раз ударил мужчину, который якобы письменно оскорбил его сестру.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что конфликт произошел 23 октября. Около 18:40 по местному времени в полицию сообщили о нападении в банке в Центральном районе города. Неизвестный несколько раз ударил рукой по голове посетителя финансовой организации. Накануне между участниками драки произошел конфликт.

«По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим: якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате», — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители уже задержали нападавшего — им оказался 30-летний житель Волгограда. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После нападения потерпевшего госпитализировали. По данным местного комитета здравоохранения, ему потребовалась операция. Сейчас мужчина находится в коме. Какие именно травмы он получил — не уточняется.