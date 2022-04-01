Отца и двух его сыновей приговорили к заключению за избиение прохожего в Уфе

В Уфе огласили приговор отцу и двум его сыновьям, которые избили сделавшего им замечание прохожего. После случившегося у пострадавшего зафиксировали клиническую смерть.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, уголовное дело уходит корнями еще в 2017 год. Тогда отец с двумя сыновьями ехали на машине по пешеходному тротуару возле дома на проспекте Октября, по поводу чего местный житель сделал водителю замечание.

Завязавшийся между ними конфликт быстро перешел в драку, точнее, учитывая соотношение сил, в избиение. Мужчине сломали кости лица, основание и свод черепа, что привело к его клинической смерти. Подоспевшие медики сумели вернуть пострадавшего с того света.

Избившие мужчину вины своей не признали. По решению суда, им придется провести в колонии строгого режима от четырех до пяти лет.