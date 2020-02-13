Отца, бросившего детей в Шереметьево, задержали

Как рассказали правоохранители, следствие считает, что 26 января 2020 года житель города Комсомольска-на-Амуре оставил в аэропорту Шереметьево города Москвы двух своих сыновей — мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Но это еще не все. Удалось узнать, что он еще дома отобрал у жены и детей деньги, принадлежащие третьему человеку, и с ними уехал.

«С задержанным проводятся необходимые следственные действия. Отдельно необходимо отметить, что следственными органами расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики», — отметили в Следственном комитете.

Все уголовные дела отправили в отдел по расследованию особо важных дел. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Особенно следователей интересуют причины и условия, из-за которых совершение этих преступлений вообще стало возможным.