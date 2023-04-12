Криминал 12 апреля 2023, 10:32 Отставной офицер ФСБ раскрыл детали работы украинских спецслужб в России Генерал-майор ФСБ Михайлов заявил о подрывной деятельности спецслужб Украины в тылу России РИА «Новости»

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Украинские спецслужбы имеют много возможностей для вербовки агентов в российском тылу, потому что в страну приехали беженцы, из которых не все имеют добрые намерения. Об этом изданию Lenta.ru сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Украинские спецслужбы в нашем тылу ведут активную подрывную деятельность. Им это порой, к сожалению, удается. К нам в Россию многие приехали с Украины далеко не с добрыми намерениями, этих людей можно склонять к любым действиям», — сказал он.

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Михайлов отметил, что военная разведка и Служба безопасности Украины не хотят публично портить свой имидж.

«Поэтому они не берут на себя такие кровавые теракты, как убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Появление различных экстремистских организаций играет украинским спецслужбам на руку», — добавил генерал-майор в отставке.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил о работе украинских спецслужб по вербовке молодежи в России.