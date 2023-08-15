15 августа 2023, 13:25
Отставного полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии
Тверской суд оштрафовал полковника ГРУ в отставке Квачкова за дискредитацию ВС РФ
Тверской суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.
«Квачкову назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей», — отметили в суде.
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Полковник в отставке проходил по статье 20.3.3 КоАП, максимальное наказание по которой — 50 тысяч рублей.
Квачков получил широкую известность в 2005 году, когда был обвиняемым по делу о покушении на спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Бывший военнослужащий провел в тюрьме три года, однако затем его оправдали.
Спустя сутки Квачкова вновь задержали по обвинению в подготовке мятежа. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, однако позднее наказание сократили до восьми лет.
Ранее по статье о дискредитации армии оштрафовали известного блогера Андрея Петрова.
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