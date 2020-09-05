Отсидевший за смертельную аварию пояснил, что ждет Ефремова в колонии

Если Михаила Ефремова признают виновным в смертельном ДТП, то он отправится в колонию. Бывший заключенный Максим Митенков рассказал об условиях в этих местах лишения свободы.

По словам Митенкова, он сам отбывал срок за аварию со смертельным исходом. Он отметил, что до 2019 года виновников пьяных ДТП отправляли в колонию-поселение. После принятия поправок в закон осужденные находятся в колонии общего режима.

Бывший заключенный пояснил, что эти типы исправительных учреждений отличаются между собой. Например, в колонии-поседения без каких-либо ограничений можно получать посылки и передачи. Свидания разрешаются чаще, чем при обычном режиме. Кроме того, заключенные могут ходить в гражданской одежде.

«Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий. У нас на руках были наличные — это в колонии общего режима запрещено», — привело слова Митенкова издание mk.ru.

В свою очередь, юрист Иван Мельников, добавил, что в колонии общего режима заключенные ходят в тюремной робе.

«Это очень важно. Психологически робу носить сложно. У поселенцев нет ограничений на свидания и звонки, они могут учиться и работать за пределами исправительного учреждения», — подчеркнул он.

Михаил Ефремов 8 июня влетел на машине в фургон Сергея Захарова. Мужчина скончался от полученных травм в реанимации. Самого артиста отправили под домашний арест. Долгое время Ефремов заявлял, что не может признать свою вину, так как ничего не помнит. Но на очередном заседании суда 3 сентября он признался в смертельной аварии.